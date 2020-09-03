5 فوائد صحية للعسل وفقاً للأبحاث العلمية

كتبت فاطمة خليل

أظهرت العديد من الدراسات فوائد لا حصر لها لعسل النحل لصحتك وكان أحدثها دراسة لجامعة أكسفورد عن تفوق العسل على العلاجات المعتادة في تحسين أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها العسل بعض الضجة فقد أظهرت العديد من الدراسات أن العسل يمتلك فوائد صحية كبيرة وغالبًا ما يشار إليه باسم الذهب السائل، في هذا التقرير نتعرف على فوائد العسل وفقا لأحدث الأبحاث العلمية.

وبحسب موقع "Health" فإن العسل خيار طبيعي تمامًا ومتوفر بسهولة وبأسعار مناسبة لمعظم الأسر.. إليك فوائد العسل الصحية

فوائد العسل



1-قد يساعد العسل في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي



في ورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة BMJ Evidence-Based Medicine ، نظر باحثو جامعة أكسفورد في 14 دراسة منشورة سابقًا تتعلق بفعالية العسل في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي ووجدوا أنه مقارنة بالعلاجات المعتادة (مثل الأدوية والمضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية) ، فإن العسل يحسن كلاً من تكرار السعال وشدته، وقد يكون بمثابة بديل غير مكلف للمضادات الحيوية.

استنتج مؤلفو الدراسة أن هناك حاجة لمزيد من التجارب ذات الشواهد ولكن كان الدافع وراء التحليل هو القلق بشأن مقاومة المضادات الحيوية، والذي يرتبط جزئيًا بإفراط في وصف المضادات الحيوية لالتهابات الجهاز التنفسي.

وصنفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مقاومة المضادات الحيوية باعتبارها واحدة من أكثر مخاوف الصحة العامة إلحاحًا في العالم ، ووجدت دراسة أخرى عام 2017 أن العسل قد يكون المفتاح اكتشف علماء من جامعة إلينوي في شيكاغو أن مركبًا مضادًا للميكروبات يصنعه نحل العسل يمكن أن يصبح أساسًا لمضادات حيوية جديدة.

2-يساعد العسل في محاربة متلازمة التمثيل الغذائي



استعرضت ورقة بحثية نُشرت عام 2018 في مجلة Nutrients الآثار الوقائية للعسل لمتلازمة التمثيل الغذائي (MetS) ، وهي مجموعة من عوامل الخطر المحددة الموجودة في ثلث البالغين في الولايات المتحدة.

لتشخيص الإصابة بـ MetS ، يجب أن يكون لديك على الأقل ثلاثة من خمسة حالات: محيط خصر كبير؛ ضغط دم مرتفع؛ مستوى مرتفع من الدهون الثلاثية الضارة في الدم. انخفاض الكوليسترول الحميد "الجيد"؛ وارتفاع نسبة السكر في الدم.

في الورقة ، حدد الباحثون الأسباب التي تجعل العسل قد يساعد في تحسين هذه الظروف أولاً ، يحتوي العسل على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، لذلك لا يؤدي إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ، كما أنه يساعد في تعزيز حساسية الأنسولين.

كما ثبت أن العسل يمنع زيادة الوزن المفرطة ويحسن التمثيل الغذائي للدهون عن طريق تقليل الدهون الثلاثية وكذلك الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار LDL، مع زيادة الكوليسترول "الجيد".

تساعد خصائص العسل المضادة للأكسدة أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي ، وهو أحد الآليات المركزية في MetS. باختصار ، الإجهاد التأكسدي هو اختلال التوازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة.

3- قد يساعد العسل في منع تصلب الشرايين



تستكشف ورقة بحثية أخرى حديثة حول فوائد العسل قدرته على مكافحة تصلب الشرايين، وهو سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

نُشر في عام 2019 ، أيضًا في مجلة Nutrients ، يشير المؤلفون إلى أن العسل يحتوي على أكثر من 180 مادة - بما في ذلك السكريات الطبيعية بالإضافة إلى عدد كبير من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية.

خلص الباحثون إلى أن مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في العسل ، بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة الإجهاد التأكسدي ، هي العوامل الرئيسية المسؤولة عن فوائدها الوقائية.

تظهر الأبحاث القديمة أن تناول العسل عالي مضادات الأكسدة يرفع بالفعل مستويات مضادات الأكسدة في الدم ، وأن استبدال السكر المعالج بالعسل قد يساعد في تعزيز الدفاعات المضادة للأكسدة لدى البالغين الأصحاء.

4-قد يساعد العسل في دعم صحة الأمعاء



تشير مراجعة حديثة لاستخدام العسل في الطب التكميلي ، نُشرت في مجلة Integrative Medicine Insights ، إلى أن العسل يمتلك خصائص بريبايوتك تساعد البريبايوتكس على تخمير البكتيريا المفيدة في الأمعاء ، بما في ذلك البيفيدوباكتيريا والعصيات اللبنية. تم ربط هذا التحول بوظيفة مناعية أقوى وتعزيز الصحة العقلية ولاحظ الباحثون أيضًا نشاط العسل المضاد للفيروسات.

5-يوفر العسل العناصر الغذائية



بالإضافة إلى السكر الطبيعي ومضادات الأكسدة، يحتوي العسل على بعض العناصر الغذائية على سبيل المثال ، في حين أن الكميات صغيرة لكل حصة ، تم العثور على 31 معدنًا في العسل - بما في ذلك جميع المعادن الرئيسية ، مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يحتوي العسل أيضًا على ما يقرب من 600 مركب متطاير يُعتقد أنها تساهم في آثاره الطبية الحيوية المحتملة.