"يوم سلامة الغذاء".. دورة تدريبية فى جامعة سوهاج (صور)

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية التى نظمها قسم علوم الأغذية والتغذية بكلية الزراعة بعنوان "يوم سلامة الغذاء"، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعى الجديد .

وفى بداية كلمته قال رئيس الجامعة، إن الهدف من التدريب هو التعرف على الاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية والمطاعم ونظم سلامة الغذاء مثل "نظام الهاسب"، وكذلك التعرف على توجه الدولة فى إنتاج غذاء ذى جودة طبقا للمعايير الدولية فى ظروف صحية جيدة.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بكافة جوانب تفعيل وتطبيق قانون سلامة الغذاء، وكان من القوى الدافعة لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى تتلخص أهم أهدافها فى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً، من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى، وذلك بالتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، من خلال وضع القواعد الحازمة وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وإحكام الرقابة على تداول الغذاء.

وأضاف الدكتور أبو الحمد السيد مهنى المحاضر بالدورة، أنه شارك بالتدريب 93 طالبا وطالبة من كلية الزراعة، حيث استهدفت الدورة تعريفهم بالمخاطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية التى تتعرض لها الأغذية، وأيضا توضيح مشاكل إهمال النظافة الشخصية واتباع السلوكيات الخاطئة فى المطاعم والمصانع الغذائية، وأضاف أنه فى نهاية التدريب تم الاعلان عن البدء فى إنشاء برنامج دراسى عن سلامة الغذاء لخدمة سوق العمل وتأهيل الخريجين للعمل فى مصانع الأغذية والمطاعم.

حضر الدورة الدكتور محمد عبد الحفيظ السمان عميد كلية الزراعة، الدكتور ماهر حسن حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث، الدكتور محمد عبد الحميد سرور رئيس قسم علوم الأغذية والتغذية، والدكتور أبو الحمد السيد مهنى الأستاذ المساعد بقسم علوم الأغذية والتغذية ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونخبه من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم و طلاب الدراسات العليا .