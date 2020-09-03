وزير خارجية باكستان يؤكد أن السلام فى كابول يُعد الأولوية القصوى لإسلام آباد

إسلام آباد /أ ش أ/

أعرب وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، عن اهتمام بلاده بإحلال السلام فى أفغانستان، قائلاً فى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأفغانى بالوكالة محمد حنيف أتمر، إن السلام فى كابول يُعد "الأولوية القصوى" لباكستان.

وذكرت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم الخميس، أن قريشى قال - خلال المحادثة - "من الضرورى اغتنام القادة الأفغان لهذه الفرصة التاريخية لتحقيق تسوية سياسية شاملة وواسعة القاعدة فى أفغانستان".

ورحّب قريشى بالتطورات الأخيرة بشأن إطلاق سراح السجناء وحثّ جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء المفاوضات المحلية بين الأفغان فى أقرب وقت ممكن.

وأكد قريشى - لنظيره الأفغانى - دعم إسلام آباد لمسيرة التنمية والسلام الأفغانية، مضيفاً أنه ينبغى أن يكون ملف عودة اللاجئين الأفغان لبلادهم جزءاً من عملية المصالحة.