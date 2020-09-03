وزير السياحة يستعرض صورا جديدة خلال اجتماعاته فى بولندا

كتب محمد سعودي

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على نشر عددا من الصور من زيارته إلى بولندا عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وذلك بعد التقى لقاء نظيره وزير السياحة البولندي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة.

وكتب الدكتور خالد العناني عبر انستجرام، اليوم الخميس :"زيارة قصيرة إلى العاصمة البولندية وارسو، التقيت خلالها وزير الدولة للسياحة، واجتمعت برئيس غرفة السياحة وكبرى منظمي الرحلات ببولندا لبحث سبل التعاون السياحي، والتقيت كذلك بنائبة وزير التعليم العالي ورئيس جامعة وارسو، وأساتذة الاثار بالأكاديمية البولندية للعلوم، لمناقشة التعاون الاثري".



وزير السياحة عبر انستجرام

والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نظيره البولندي، الأربعاء، حيث يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية والمهنية التى يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته القصيرة الحالية إلى العاصمة البولندية وارسو، وقد حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج السياحي لمصر داخل السوق البولندى، وإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البولندى بها.



وزير السياحة في بولندا

وحرص الدكتور خالد العناني على إبراز الجهود التى قامت بها مصر لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخاذتها مصر مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من يوليو الماضي.

كما تحدث عن التسهيلات التى قدمتها مصر لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والايواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020.



اجتماع خلال زيارة وزير السياحة إلى بولندا



جانب من زيارة وزير السياحة إلى بولندا



صورة تذكارية مع وزير السياحة في بولندا