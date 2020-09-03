وزير الأوقاف يؤكد مراعاة توفير الجو الروحى للمصلين أثناء بناء المساجد

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قدسية المساجد وحرمتها، قائلاً:"قدسية المساجد تقتضى تشييدها بما يليق بهذه القدسية ويوفر الجو الروحى للراكعين والساجدين وهو ما تراعيه الدولة المصرية فيما تشيده من مساجد"، وقال جمعة فى تصريحات له: "وتأكيدًا على هذه القدسية وحفاظًا على حرمة المساجد وعظمتها نؤكد أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة ، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون".

وأضاف جمعة:" ونشيد بجهود الدولة المصرية في تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة ، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد ، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وكان لي شرف حضور افتتاح هذا الصرح العظيم الذي يعد أنموذجًا عظيمًا ورائعًا لما يجب أن تكون عليه عمارة بيوت الله (عز وجل)".

واختتم وزير الأوقاف:" وليس هذا فحسب ، بل ستجد هذا الرقي المعماري في كل المساجد التي أنشأتها الدولة المصرية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التي أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التي كانت قد بنيت بالمخالفة في عرض الطريق ، أو على حرم بعض المصارف أو الترع ، أو حرم السكة الحديد ونحوها".