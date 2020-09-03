ميركل تؤكد رد الفعل على تسميم نافالنى يعتمد على روسيا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، أن أي رد فعل ألماني أو أوروبي على حادثة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني يعتمد على ما إذا كانت روسيا ستساعد في إيضاح القضية.

وتقول ألمانيا إن نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) وذلك في محاولة لقتله.

وأضافت ميركل التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي وإلى جانبها رئيس الوزراء السويدي إنه ليس لديها ما تضيفه إلى بيانها الذي صدر أمس الأربعاء والذي أدانت فيه محاولة قتل معارض روسي وطالبت بمساعدة موسكو.

من جانب آخر قالت بريطانيا اليوم الخميس إنه يتعين على روسيا الإجابة على تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بنافالني.

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلا "ما يتضح لنا هو أن هناك تساؤلات خطيرة تحتاج الحكومة الروسية لتقديم إجابة عليها، ويجب عليها الآن أن توضح ما حدث للسيد نافالني".

وكانت بريطانيا قد عرضت على ألمانيا وغيرها من الحلفاء الدوليين المساعدة في القضية، وقال المتحدث إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيتحدث مع نظيره الألماني في وقت لاحق اليوم.