مخاوف من نقص أسرة المستشفيات فى الشتاء مع أنباء موجة كورونا الثالثة فى إيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة آرمان الإيرانية الإصلاحية، أن هناك مخاوف فى إيران التي تعتبر على أعتاب موجة ثالثة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، من نقص عدد أسرة المستشفيات، لافتة إلى وجود نحو 3693 شخص فى حالة حرجة بالعناية المركزة.

وقالت الصحيفة الإيرانية إن فصل الخريف يطرق الأبواب، بينما يحذر مسئولو جامعات العلوم الطبية من نقص فى الأجهزة الطبية وأسرة المشافى، وحذر سعيد سفاري نائب مدير مركز أبحاث جراحات الأعصاب، فى جامعة بهشتى، من نقص أسرة العناية المركزة فى فصل الخريف والشتاء، قائلا: "الأمر الهام أننا لا نمتلك وحدات عناية مركزة، علينا من الآن التفكير فى فصل الخريف والشتاء".

وكانت أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة فى إيران، سيما سادات لارى، أن فرق الأبحاث فى العالم تعمل سريعا للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، إلا أن هذا الأمر لن يكون متاحا قبل أقل من عام.

وقالت لاري في تصريح صحفى في جامعة العلوم الطبية بمدينة قزوين في شمال غرب طهران، إن "بعض الدول والمراكز البحثية في العالم، من الصين وروسيا وبريطانيا والهند، تعلن التوصل إلى صنع لقاح كورونا، ونحن أيضا نتقدم مع العالم إلى الأمام في هذا المجال".

وأضافت: "صنع لقاح كورونا بحاجة إلى مراحل مختبرية، منها اختبارات حيوانية وإنسانية، ومن ثم العمل التجريبي الذي يجب اختباره على ما بين 100 إلى 3 آلاف شخص لتحديد تأثير اللقاح وعدم خطورته".