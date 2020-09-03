محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

تمكنت الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية فى تغيير مشاهد عدة للعشوائيات وعدم النسق الحضاري، وذلك بهدف المضى قدما فى مسيرة البناء والتنمية والعمل من أجل استنهاضها بقوة، وكان من بين هذه المشروعات القومية الكبيرة، ما استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تحقيقه لمحافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية.

وتم تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء 14 نقطة تنموية بطول المحور.