اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:24 م
محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو) محمود المحمودية شريان الحياة في الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية فى تغيير مشاهد عدة للعشوائيات وعدم النسق الحضاري، وذلك بهدف المضى قدما فى مسيرة البناء والتنمية والعمل من أجل استنهاضها بقوة، وكان من بين هذه المشروعات القومية الكبيرة، ما استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تحقيقه لمحافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية.
 
 
وتم تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء 14 نقطة تنموية بطول المحور.

محور المحمودية

المحمودية

طريق المحمودية

مشروعات الطرق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة