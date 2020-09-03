ليبيا تسجل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا و773 حالة.
وأضاف المركز - وفقا لما أوردته بوابة " الوسط" الليبية اليوم/ الخميس/ - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 254، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة يصل إلى 13 ألفا و663 حالة .
ليبيا تسجل 617 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 03 سبتمبر 2020 02:19 م
كورونا - أرشيفية
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا و773 حالة.
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