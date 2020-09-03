صاحب فيديو تدريب الأطفال الملاكمة: الطفل بطل للجمهورية ومتعود على العنف

كتب أحمد عبد الرحمن

قال هلال مصطفى، مدرب ملاكمة صاحب الفيديو الذى آثار جدلاً بسبب عنفه فى تدريب الأطفال، إن الطفل الذى يدربه بطل جمهورية، ويجيد الفنون القتالية المختلطة وهو معتاد على الكدمات العنيفة، بالإضافة إلى أنه يرتدى واقيات تجعله لا يشعر بالألم حتى بنسبة 1%، وتابع: "ده بطل جمهورية وقطاعات ومؤسسات وبيدرب عندى منذ 3 سنوات".

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدربين الذين وجهوا انتقاداً له من منطلق "الغيرة"، لا أكثر، مشدداً على أنهم يريدون إحباط وتدمير أقوى لاعب لديه.

من جانبه، علق مسعد إسماعيل، مدرب فنون قتالية، خلال مداخلة مشتركة، إن طريقة التدريب لا علاقة لها بالتدريب الرياضى مطلقاً، وتابع: "فيديو يستفز أى شخص سواء رياضى أو غير ذلك"، مشدداً على أن هذه الطريقة تعلم الطفل "الجبن".

وأكد مسعد إسماعيل، أن رد المدرب على الطفل بهذه الضربات القوية تهدد حياة الطفل، ويمكن أن تحدث له نزيفاً أو ارتجاجاً قد تؤدى إلى موته، حتى لو كان يرتدى واقيات.