سيلفيو برلسكونى يتحدى إصابته بكورونا ويؤكد عدم شعوره بأى أعراض

كتبت فاطمة شوقى

قال زعيم حزب فورتسا إيتاليا الإيطالى المعارض، سيلفيو برلسكونى ، بعد تحليل مسحة الحلق الذى اجراه صباح اليوم الخميس بمستشفى سان رافاييلى فى ميلانو وأظهر أنه إيجابى من ناحية الإصابة بفيروس كورونا، "من الممكن ان هذا يوقفنى"، مضيفا "أشعر اننى بخير، وليست لدى أى اعراض".

وقالت مصادر من الحزب لمجموعة "ادنكرونوس" الإعلامية الإيطالية إن برلسكونى أكد "على المضى قدما فى الحملة الانتخابية الإقليمية التى نظمها بالفعل وبضجة إعلامية، على وسائل الاعلام المتلفزة، والشبكات الاجتماعية، وقالت "برلسكونى لا يفكر اخذ استراحة من العمل".

وذكر برلسكوني في اتصال على منصة (Zoom) مع المشاركين بمبادرة نسوية لحزبه: "لقد أصابني هذا أنا أيضًا، لكنني أواصل المعركة"، مؤكداً جميع مواعيده، ومعظمها اتصالات هاتفية، وقال: "سأكون بجانبكم في هذه الحملة الانتخابية بكل الطرق الممكنة، من خلال المقابلات على الصحف، التلفاز والشبكات الاجتماعية، وذلك بما يتوافق مع القيود التي تفرضها إيجابيتي لفيروس كورونا".