سانوفى تبدأ التجارب على لقاح كورونا بـ11 موقعا بأمريكا والنتائج فى ديسمبر

كتبت هند عادل

أطلقت شركة سانوفى الفرنسية دراسات بشرية على لقاح Covid-19 فى 11 موقعًا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج"، ستقوم المرحلة 1/2 من التجربة التى تضغط على المراحل المبكرة والمتوسطة من الاختبارات السريرية بتقييم 440 مريضًا فى فئتين عمريتين 18 إلى 49 وما فوق 50.

ويهدف إلى الحصول على نتائج بحلول ديسمبر ومن ثم الإسراع فى المرحلة الأخيرة من التجارب، ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التى تستعملها سانوفى فى إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.

وتعمل شركات الأدوية والحكومات فى مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة كوفيد-19 التى راح ضحيتها أكثر من 861 ألفا وعطلت النشاط الاقتصادى.

وقالت سانوفى وجلاكسو إنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر 2020 وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح فى النصف الأول من 2021.

وقال بول هدسون الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى، فى تصريحات سابقة، إن ثقة سانوفى الفرنسية فى لقاحات فيروس كورونا المرشحة زادت، حيث تعمل الشركة على اثنين من أكثر من 150 لقاحًا محتملاً يتم تطويرها فى جميع أنحاء العالم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكره موقع سانوفى.

وأكد أن أحد مرشحى اللقاح، الذى سيتم تصنيعه، سيستخدم مادة مساعدة من إنتاج شركة "جلاكسو" البريطانية لتعزيز فعاليته، والآخر، الذى يتم تطويره مع شركة ترانسلايت بيو Translate Bio الأمريكية، يعتمد على تقنية مختلفة تعرف باسم " mRNA".