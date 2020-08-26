اليوم السابع
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روسيا تعلن إطلاق اختبارات سريرية للقاح كورونا تشمل 40 ألف متطوع

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:39 م
روسيا تعلن إطلاق اختبارات سريرية للقاح كورونا تشمل 40 ألف متطوع بوتين
كتب أحمد عرفة

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أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، إطلاق اختبارات سريرية واسعة النطاق للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" تشمل 40 ألف شخص وتجري في العاصمة موسكو، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تعزيز تعاونها مع الصين وتوسيع نطاقه للتصدى لوباء كوفيد-19.

جاء ذلك خلال خطاب أرسله بوتين للضيوف والمشاركين فى احتفال للتعاون الروسى - الصينى العلمى والتقنى والابتكاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب بوتين فى خطابه "إن التفاعل فى مجال التقنيات المتطورة أحد أكثر الاتجاهات الواعدة للعلاقات الروسية - الصينية، من المهم بالنسبة لنا تعاون الوكالات الحكومية المتخصصة والمؤسسات الطبية والبحثية فى البلدين لمحاربة عدوى فيروس كورونا، وقد أسفر تبادل الخبرات المتراكمة فى التشخيص والوقاية والعلاج من هذا المرض الخطير عن نتائج جيدة ومن الضرورى توسيع هذه الممارسة".

 

 

 


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