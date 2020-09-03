سامح شكرى يؤكد رؤية مصر للحفاظ على سيادة ليبيا ودعم شعبها بمواجهة الإرهاب

كتب: أحمد جمعة - تصوير: حسن محمد

قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك مشاورات للحفاظ على سيادة ليبيا ودعم الشعب الليبى في مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية والعسكرية، مؤكدا أن رؤية مصر لم تتغير وتدعم الحل السلمي التوافقي بين الليبيين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى متوافق على حل الأزمة الليبية عبر مقررات مسار برلين.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى أن مصر تدعم وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد والتوزيع العادل للثروة ومتابعة مجلس النواب لعمل الحكومة، مشيرا إلى أن القاهرة حددت خطوط حمراء في سرت والجفرة لوقف إطلاق النار في ليبيا ووقف العمليات العدائية، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل لحل ليبي ليبي وإجراء انتخابات في البلاد وتشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها.

وأشار شكرى إلى أن مصر تتواصل مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الرؤية، داعيا المجتمع الدولي لان يظهر جديته وبذل جهد أكبر للدفع بهذه الرؤية وتفعيلها في ليبيا.