وأضاف رئيس الحكومة الروسية :" تعد بيلاروسيا بالنسبة لنا "بلد أم" أيضاً، والمقصود ليس فقط الروابط التاريخية واللغوية والروحية، ولكن أيضًا وجود مئات الآلاف أو الملايين من المواطنين، الذين هم في الواقع شعب واحد".