موسكو (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده تدعم بالكامل سيادة واستقلالها وسلامة أراضي بيلاروسيا، وقال ميشوستين، خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس :"أود التأكيد بشكل خاص على أن روسيا تدعم بشكل كامل سيادة بيلاروسيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية".