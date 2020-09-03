أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده تدعم بالكامل سيادة واستقلالها وسلامة أراضي بيلاروسيا، وقال ميشوستين، خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس :"أود التأكيد بشكل خاص على أن روسيا تدعم بشكل كامل سيادة بيلاروسيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية".
وأضاف رئيس الحكومة الروسية :" تعد بيلاروسيا بالنسبة لنا "بلد أم" أيضاً، والمقصود ليس فقط الروابط التاريخية واللغوية والروحية، ولكن أيضًا وجود مئات الآلاف أو الملايين من المواطنين، الذين هم في الواقع شعب واحد".
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