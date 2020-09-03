جو بايدن وزوجته يلتقيان أفراد أسرة جاكوب بليك غدا

كتبت رباب فتحى

أكد مسئول حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن جو بايدن وزوجته جيل بايدن سيلتقيان مع والد جاكوب بليك وأفراد آخرين من عائلته خلال زيارة إلى كينوشا غدًا. من المقرر أن يعقد آل بايدن اجتماعًا مجتمعيًا في كينوشا "لجمع الأمريكيين معًا للشفاء والتصدي للتحديات التي نواجهها".

وقالت الصحيفة، إن هذه الرحلة تأتي في أعقاب زيارة قام بها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب على الرغم من اعتراضات المسؤولين والقادة المحليين ، بما في ذلك حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز. أخبر إيفرز ترامب في رسالة ، "إن وجودك لن يؤدي إلا إلى إعاقة شفاءنا".

وقال بايدن للصحفيين اليوم "ما نريد القيام به هو - علينا أن نتعافى. علينا أن نوحد صفوفنا. ونجمع الناس معا."

وقالت أسرة بليك، 29 عامًا، إنه أصيب بالشلل من الخصر إلى أسفل بعد أن أطلقت الشرطة عليه سبع طلقات في ظهره في كينوشا. أدى إطلاق النار عليه إلى زيادة الاحتجاجات ضد الظلم العنصري في المدينة وفي جميع أنحاء البلاد.

ردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع زميلته في الترشح، السيناتور كامالا هاريس، على وجوب توجيه اتهامات إلى الضباط المتورطين في إطلاق النار على بليك وبريونا تايلور في كنتاكي، قال بايدن: "دعونا نتأكد من تحقيق العدالة".

وأضاف: "أعتقد أن هناك حدًا أدنى لتوجيه الاتهامات."

قال بايدن: إذا فى حال أصبح رئيسا، فلن يحرض على العنف، وسيتحمل المسئولية، وهو أمر قال إنه يتمنى أن يفعله ترامب.

وأضاف: "بادئ ذي بدء، لن أحرض على العنف.. كنت سأدين ذلك عندما يحدث".

وتابع "ثانيًا، سأحرص على أن يفهم الجميع إذا كنت رئيسًا..أن الاحتجاج هو حق، وحرية التعبير هي حق، ولكن الانخراط في العنف والحرق والنهب والباقي، باسم الاحتجاج خاطئ. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن أفعالهم".