اليوم السابع
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جامعة كفرالشيخ من أفضل 800جامعة عالميا وتحتل المركز الثالث محليا بتصنيف التايمز

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:08 ص
جامعة كفرالشيخ من أفضل 800جامعة عالميا وتحتل المركز الثالث محليا بتصنيف التايمز الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ،عن ظهور الجامعة فى المركز 601-800 فى تصنيف التايمز البريطانى "THE World University Rankings" والذى يصدر سنويا.

وصرح دسوقي، بأن جامعة كفرالشيخ حافظت على ترتيبها ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا محافظة على نفس مركزها عالمياً للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتصنيف التايمز البريطانى للتعليم العالى لعام 2021 فى ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، كما حققت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بين 21 جامعة مصرية فى التصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد من أفضل التصنيفات العالمية ،ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم "البيئة التعليمية" والبحث العلمى "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة" والاستشهادات "تأثير البحث" والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة فى التعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير فى تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن التقدم الذى أحرزته الجامعة فى التصنيفات العالمية يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الخاصة فى هذا الشأن.

ووجه دسوقى الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين والقائمين على التصنيف.

 

 


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