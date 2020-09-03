توجيهات فى أمريكا للاستعداد لتوزيع لقاحين لفيروس كورونا أواخر الشهر المقبل

كتب وكالات

أبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة مسؤولى الصحة العامة فى جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر، أو مطلع نوفمبر، بحسب "روسيا اليوم".

وحسب وسائل إعلام أمريكية، ستشمل حملة التلقيح فى مرحلتها الأولى العاملين فى المجال الصحى وغيرهم من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن توزيع ملايين اللقاحات سيكون "تحديا هائلا" بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التى عانت من المشاكل اللوجستية فى احتواء تفشى الجائحة، وأيضا لنظام الرعاية الصحية "المعيب والمجزأ".

وفى البلاغ تناولت إدارة المراكز مواصفات لقاحين مرشحين، هما لقاح A ولقاح B، دون ذكر تسميتهما.

لكن "نيويورك تايمز" رجحت أن يكون أحدهما اللقاح الذى تطوره شركة "فايزر"، والثانى من صنع شركة "موديرنا".

وكان أنتونى فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، وستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء قد أشارا الأسبوع الماضى إلى أن اللقاح قد يكون متاحا لمجموعات معينة قبل اكتمال التجارب السريرية عليه، إذا كانت نتائجه إيجابية للغاية.