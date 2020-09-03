اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

توجيهات فى أمريكا للاستعداد لتوزيع لقاحين لفيروس كورونا أواخر الشهر المقبل

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:00 ص
توجيهات فى أمريكا للاستعداد لتوزيع لقاحين لفيروس كورونا أواخر الشهر المقبل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة مسؤولى الصحة العامة فى جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر، أو مطلع نوفمبر، بحسب "روسيا اليوم".

 

وحسب وسائل إعلام أمريكية، ستشمل حملة التلقيح فى مرحلتها الأولى العاملين فى المجال الصحى وغيرهم من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

 

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن توزيع ملايين اللقاحات سيكون "تحديا هائلا" بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التى عانت من المشاكل اللوجستية فى احتواء تفشى الجائحة، وأيضا لنظام الرعاية الصحية "المعيب والمجزأ".

 

وفى البلاغ تناولت إدارة المراكز مواصفات لقاحين مرشحين، هما لقاح A ولقاح B، دون ذكر تسميتهما.

 

لكن "نيويورك تايمز" رجحت أن يكون أحدهما اللقاح الذى تطوره شركة "فايزر"، والثانى من صنع شركة "موديرنا".

 

وكان أنتونى فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، وستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء قد أشارا الأسبوع الماضى إلى أن اللقاح قد يكون متاحا لمجموعات معينة قبل اكتمال التجارب السريرية عليه، إذا كانت نتائجه إيجابية للغاية.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأجسام المضادة ضد كورونا تستمر لمدة أربعة أشهر ولا تتلاشى بسرعة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:00 ص

انتعاش طفيف فى اقتصاد الدول الأوروبية فى ظل أزمة كورونا.. توقعات بإعادة وتيرة النمو بالربع الثانى من 2021.. وتقرير مؤشر الثقة الاقتصادية ESI: السياحة العلاجية تنمو بنسبة 43%.. والبطالة تصل إلى 7.2%

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:00 ص

إصابات كورونا فى البرازيل تلامس أربعة ملايين ووفياتها تقارب 124 ألفا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:55 م

الرئيس الموريتانى يعلن عن برنامج اقتصادى لمواجهة آثار "كورونا"

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة