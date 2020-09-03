بومبيو يتهم منظمة الصحة بالتبعية للصين ويؤكد الاستمرار فى الانسحاب منها

كتب رامى محيى الدين

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منظمة الصحة العالمية بالتبعية للصين، كما أكد استمرار الانسحاب منها، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن ستغادر منظمة الصحة العالمية في يوليو 2021.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس: إن "الولايات المتحدة تعتزم إعادة توجيه تمويلها لمنظمة الصحة العالمية إلى برامج أخرى للأمم المتحدة بعد انسحابها في يوليو المقبل".

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه "كجزء من انسحابها، اعتبارًا من 6 يوليو 2021، ستبدأ الولايات المتحدة في استدعاء المسؤولين من مكاتب منظمة الصحة العالمية والبحث عن شركاء آخرين لتولي الأنشطة التي كانوا يديرونها".