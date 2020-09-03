"المصرية الروسية للعلوم": اتصالات بين القاهرة وموسكو بشأن تصنيع اللقاح الروسى

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور حسين الشافعى، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للعلوم والثقافة، إنه منذ تولى الرئيس السيسي والعلاقات المصرية الروسية أصبحت أكثر جدية، ولدينا تعاون في تطوير الكثير من الملفات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة ONE: "لن أذيع سرا أنا أكد معلومة أن روسيا أقامت اتصالا مع مصر لمناقشة تصنيع اللقاح الروسى الجديد لوباء كورونا وتأمين هذا الدواء والاتصال جرى بشكل رسمى مع عدة دول وهذا الدواء لن تتم المتاجرة به، وسيتم نقل آلياته إلى كل دول العالم لتوفيره بسعر غير تجارى على الإطلاق وهذا هو الإطار العام للتعاون .

وتابع قائلا: الدواء المصرى كان متربعا على عرش الأدوية الأجنبية الموجودة فى روسيا قبل انهيار الاتحاد السوفيتى ومصر كانت تصدر له بالملايين وانقطعت العلاقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ونحن نأمل أن تعود العلاقات فسوق روسيا سوق كبير جدا والدواء المصرى يتميز بميزات تفاضلية ونتمنى أن تعود الدولة لإنعاش خط التجارة وإعادة التصدير إلى روسيا.

وأكمل: مصر من الدول الآمنة التي قيمت روسيا تجربتها في محاصرة كورونا فيروس، ومبدئيا ستكون هناك 3 رحلات وفى انتظار رد مصر للطيران وعودة السائح الروسى الذى كان يشغل المرتبة الأولى المؤسسة المصرية الروسية للعلوم والثقافة: الدواء المصرى كان على عرش الأدوية الأجنبية الموجودة بروسيا قبل انهيار الاتحاد السوفيتى.