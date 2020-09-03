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الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 14 ديسمبر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:00 ص
الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 14 ديسمبر كسوف الشمس
كتب محمود راغب

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تكون الكرة الأرضية على موعد مع آخر ظواهر الكسوفات والخسوفات بعام 2020، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس الإثنين 14 ديسمبر 2020، ويتفق وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا.
 
يمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئى فى "أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا – أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالى منها – أجزاء من أستراليا – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – جنوب المحيط الباسفيكى – جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية".
 
وهذا الكسوف سيرى كليا فى تشيلى، ويغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين و10 ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و 20 دقيقة ولا يمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.
 
يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
 
ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.
 

كسوف الشمس

كسوف كلى للشمس

الكسوف والخسوف

الفلك

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