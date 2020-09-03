اليوم السابع
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القبض على موظف بالمعامل المركزية لاستخراجه شهادات طبية مزورة للمواطنين

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:44 ص
القبض على موظف بالمعامل المركزية لاستخراجه شهادات طبية مزورة للمواطنين صبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت اليقظة الأمنية فى ضبط موظف لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإشتراك مع آخرين فى تزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بأعمال تزييف وتزوير المحررات الرسمية.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف إدارى بالمعامل المركزية – مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالمعامل المركزية التابعة لإحدى الجهات المعنية والمختصة بعمل تحاليل وإستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس "كورونا"، وقيامه بالإشتراك مع (سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، حاصل على دبلوم "سبق ضبطهما") فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية عن طريق إدخال الحالات التى ترغب فى إستخراج شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا "سلبية" دون إتباع الإجراءات المنظمة من الجهات المعنية، وذلك نظير حصوله على مبلغ (ألف جنيه) عن كل شهادة، وفى سبيل ذلك تم إعداد كمين خصيصاً له، وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


تزوير

كورونا

شهادات طبية

حملات امنية

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