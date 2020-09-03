العلاج المبكر ببدائل الأستروجين قد يحمى بعض النساء من الإصابة بالزهايمر

كتبت هند عادل

مرض الزهايمر هو أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعًا والسبب الرئيسي للخرف يصيب النساء أكثر من الرجال ، تشير دراسة جديدة جامعة جينوفا الإيطالية نُشرت في مجلة مرض الزهايمر إلى أن عوامل مثل العمر ، ومرحلة الإنجاب ، ومستويات الهرمونات ، والتفاعل مع عوامل الخطر الأخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى النساء ، وتقترح دورًا لاستبدال الإستروجين المبكر بعد انقطاع الطمث للحماية من الاصابه بالزهايمر.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، أوضحت الباحثة المشاركة إيلينا تاماجنو: "من المعروف أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر بالإضافة إلى تفاقمه وشدته مختلفان تمامًا بين الرجال والنساء". أظهرت الدراسات الوبائية الحديثة أن ثلثي مرضى الزهايمر من النساء ، وهذه الحقيقة لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع قد يكون فقدان استراديول وهو هرمون الجنس السائد في النساء أحد العوامل التي تؤدي إلى تدهور الوظيفة الإدراكية لدى النساء.

و علق الباحث الرئيسي ماسيمو تاباتون دكتوراه في الطب بجامعة جينوفا" تشير دراستنا إلى أن عوامل مثل العمر ، ومرحلة الإنجاب ، ومستويات الهرمونات ، والتفاعل مع عوامل الخطر الأخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى النساء ، من أجل تحديد أفضل علاج مناسب للوقاية من ضعف الإدراك " ، موضحا أن نتائج الدراسة أكدت إلى أن استبدال الإستروجين في وقت مبكر بعد انقطاع الطمث قد يكون وقائيًا ضد مرض الزهايمر.