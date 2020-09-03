العلاج المبكر ببدائل الأستروجين قد يحمى بعض النساء من الإصابة بالزهايمر

مرض الزهايمر هو أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعًا والسبب الرئيسي للخرف يصيب النساء أكثر من الرجال ، تشير دراسة جديدة جامعة جينوفا الإيطالية نُشرت في مجلة مرض الزهايمر إلى أن عوامل مثل العمر ، ومرحلة الإنجاب ، ومستويات الهرمونات ، والتفاعل مع عوامل الخطر الأخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى النساء ، وتقترح دورًا لاستبدال الإستروجين المبكر بعد انقطاع الطمث للحماية من الاصابه بالزهايمر.
ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، أوضحت الباحثة المشاركة إيلينا تاماجنو: "من المعروف أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر بالإضافة إلى تفاقمه وشدته مختلفان تمامًا بين الرجال والنساء". أظهرت الدراسات الوبائية الحديثة أن ثلثي مرضى الزهايمر من النساء ، وهذه الحقيقة لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع قد يكون فقدان استراديول وهو هرمون الجنس السائد في النساء أحد العوامل التي تؤدي إلى تدهور الوظيفة الإدراكية لدى النساء.
و علق الباحث الرئيسي ماسيمو تاباتون دكتوراه في الطب بجامعة جينوفا" تشير دراستنا إلى أن عوامل مثل العمر ، ومرحلة الإنجاب ، ومستويات الهرمونات ، والتفاعل مع عوامل الخطر الأخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى النساء ، من أجل تحديد أفضل علاج مناسب للوقاية من ضعف الإدراك " ، موضحا أن نتائج الدراسة أكدت إلى أن استبدال الإستروجين في وقت مبكر بعد انقطاع الطمث قد يكون وقائيًا ضد مرض الزهايمر.
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