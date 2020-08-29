اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 08:00 م
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هرمون الإستروجين قد يقلل من شدة أعراض فيروس كورونا لدى النساء

السبت، 29 أغسطس 2020 08:00 م
هرمون الإستروجين قد يقلل من شدة أعراض فيروس كورونا لدى النساء هرمون الاستورجين لدى النساء
كتبت إيناس البنا

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في محاولة لفهم سبب تعرض الرجال لخطر أكبر من النساء لأعراض أكثر حدة ونتائج أسوأ لدى الإصابة بـCOVID-19 بغض النظر عن العمر، أجرى العلماء في كلية ويك فورست الأمريكية للطب مراجعة للبيانات قبل السريرية المنشورة حول نشاط الهرمونات الخاصة بالجنس، وخاصة الإستروجين، وأشارت الدراسة، إلى أن هرمون الاستروجين يخفض مستوى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين  ACE2 في القلب وهو المستقبل الخلوي للفيروس التاجي المسؤول عن عدوى COVID-19 ، مما قد يعدل من شدة COVID-19 لدى النساء.
هرمون الاستروجي
هرمون الاستروجي
 
وقال الباحث للدراسة التى نشرت فى مجلة "Current "Hypertension Reports ": على العكس من ذلك ، فإن المستويات المرتفعة من إنزيم ACE2 في الأنسجة يمكن أن تفسر سبب كون الأعراض أسوأ لدى الرجال منها لدى النساء.
 
وأضاف: "نأمل أن تفسر مراجعتنا المتعلقة بدور الهرمونات الاستروجينية في التعبير والتنظيم ACE2 الاختلافات بين الجنسين في عدوى COVID-19 والنتائج ، وتكون بمثابة دليل للعلاج الحالي وتطوير علاجات جديدة".
 
 

هرمون الاستورجين

أنزيم فيروس كورونا

الهرمونات وعلاقتها بفيروس كورونا

النساء أقل اصابة بكورونا

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