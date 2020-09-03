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بعيدا عن التدخلات الخارجية..

السيسى يؤكد موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسى للقضية الليبية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:20 م
السيسى يؤكد موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسى للقضية الليبية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مؤكداً دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرواً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة "إعلان القاهرة". 
 
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، "جوزيف بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة".
 
 
وصرح السفير بسام راضي،  المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصروالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسطوجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة. 
 

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