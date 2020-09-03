الثروة الداجنة تكشف استقرار الأسعار بأقل مستوى لها والكيلو يبدأ من 16.5 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 – 9 – 2020 استقرارا في الأسواق المحلية حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 16.5 جنيها وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن مازالت منخفضة في السوق المحلى وذلك بسبب عامل رئيسي وهو تراجع الطلب بالإضافة الى زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن .

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن سعر الكيلو من المزرعة 16.5 جنيها فى حين يتراوح السعر للمستهلك بين 20 – 22 جنيها وذلك بحسب المنطقة. و أن سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

وكان المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قال إنه بشأن ما أثير حول استيراد دواجن من الخارج، فإن الشحنة ضئيلة جدا تبلغ 2000 طن وأنها مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج ولا تدخل إلى السوق المحلى وأن شروط الموافقة فيها أن يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها إلى السوق المحلى، ومن ثمة لن تؤثر على السوق المحلى من قريب أو من بعيد.

وأضاف الصياد فى بيان للوزارة، أن وزارة الزراعة تولى اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنية وتوفر حوالى 4 مليون فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة فى الغذاء البروتينى للمواطنين، متابعا أن الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلى كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور الامر يؤدى الى استعادة ريادتنا فى تصدير الدواجن بالإضافة الى التنسيق مع كافة الجهات فى الدولة من اجل الاستعانة بالإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد.

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