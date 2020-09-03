رام الله (أ ش أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 9 فلسطينيين من الضفة، بينهم أسيران محرران، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة فلسطينيين من طولكرم، كما اعتقل مواطنين اثنين من طوباس بعد أن داهمت منزلي ذويهما.