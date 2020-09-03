وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا بعد أن داهمت منزله في بلدة دير أبو مشعل، كما اعتقلت مواطنين اثنين من نابلس ، وفي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال أسير محررا عقب اقتحامها مخيم جنين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.