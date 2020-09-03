اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء توضح حكم تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى.. فيديو

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:44 م
الإفتاء توضح حكم تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى.. فيديو دار الإفتاء
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من الأسئلة التى وردت إليها، وكان من بينها سؤال نصه: هل تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى، يوجد بها حرمانية؟ أم جائز؟.
 
وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: هذا أمر جائز ولا مانع منه شرعا. 
 
وتلقى سؤال آخر جاء به،: ما حكم زنا الرجل، بعد أن عقد عقدا صحيحا، ودخل بزوجته؟ رد قائلا: الزنا من كبائر الذنوب، وعليه أن يستغفر الله كثيرا ويتوب إليه، ويستر على نفسه، ويقلع عن هذا الذنب ويندم، ويعزم على عدم العودة، ولا أثر لذلك فى صحة العقد، أى أن عقده مع زوجته التى دخل به صحيحا، ولا شىء به.
 
وأجاب الدكتور محمد وسام، على سؤال جاء به،: حكم العمل فى خدمة عملاء التأمينات؟ وما حكم الإعلانات على اليوتيوب؟، قائلا: كل معاملة بحسبها، فإذا كان التعامل فى اعلانات جائزة، مُباحة، فلا مانع، وإذا كان الإعلان عن شىء مُحرم فهو حرام، الأمر يرجع للمضمون الذى يكون فى هذه الإعلانات.
 
 
 

دار الإفتاء

حكم تحديد نوع الجنين

تحديد نوع الجنين

كفارة الزنا

اعلانات اليوتيوب

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يجوز التخلى عن جزء من الحجاب لدواعى السلامة فى العمل؟.. دار الإفتاء تجيب

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:04 م

فتوى اليوم.. بماذا يتم إدراك صلاة الجمعة مع الإمام؟..دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:10 م

هل يجوز ارتداء النقاب فقط دون القفازات والجوارب؟.. دار الإفتاء تُجيب

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:19 م

دار الإفتاء تؤكد جواز عيش المرأة مع ابن زوجها البالغ فى منزل واحد.. فيديو

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:25 م

دار الإفتاء فى موشن جرافيك: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس للأفراد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:09 ص

دار الإفتاء: مصر تدحر الإرهاب بكل قوة وعزيمة والنصر لجيشها وشرطتها

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة