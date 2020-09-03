الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه لقيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤول كبير آخر ، في أحدث سلسلة من التحركات السياسية أحادية الجانب ضد الهيئة، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن دوجاريك أشار إلى أن المنظمة تواصل متابعة التطورات في هذا الشأن عن كثب، وستحلل أي آثار محتملة قد تترتب على هذا التطور فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

وقال دوجاريك : نحن على ثقة من أن أي قيود تُفرض ضد الأفراد سيتم تنفيذها بما يتوافق مع التزامات الدولة المضيفة، وبموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.

من جانبها، أفادت المحكمة الجنائية الدولية في بيان أصدرته ، أن الإجراءات الجديدة هي محاولة أخرى للتدخل في استقلالية القضاء والنيابة العامة للمحكمة والعمل الحاسم للتصدي للجرائم الجسيمة التي تثير قلق المجتمع الدولي بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت: إن هذه الأعمال القسرية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية وموظفيها المدنيين، هي أعمال غير مسبوقة وتشكل هجمات خطيرة ضد المحكمة ونظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية وسيادة القانون بشكل عام.

كما أعرب رئيس جمعية الدول الأطراف (ASP) بهيئة الرقابة الإدارية والتشريعية للمحكمة أو-جون كوون، عن رفضه بشدة لما وصفه بالإجراءات "غير المسبوقة" ضد المنظمة الدولية القائمة على المعاهدات.