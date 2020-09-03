اليوم السابع
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أوائل الدبلومات الفنية يطالبون "التعليم العالى" بالحصول على منحة لدراسة الهندسة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:30 م
أوائل الدبلومات الفنية يطالبون "التعليم العالى" بالحصول على منحة لدراسة الهندسة وزير التعليم العالى
ماجد تمراز

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أكد ميلاد عاطف غطاس الحاصل على الترتيب الثانى بالدبلومات الفنية، أنه هو من اختار دخول التعليم الفنى، وأن مجموعه في الشهادة الإعدادية كان يؤهله للثانوية العامة بسهولة، ولكنه أراد أن يكون ضمن الأوائل على جمهورية مصر العربية في التعليم الفني وهو ما حققه بالفعل، مشيرًا إلى أن طموحه ليس له سقف وسيسعى لدخول كلية الهندسة، وقال: "ربنا مش بيضيع تعب حد، طالما تعبت ربنا هيديك على قد تعبك ومجهودك".

 

ومن جانبها، قالت هبة سامى عبد المعز، الخامس مكرر بالدبلومات الفنية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أنها تخصصت في الكهرباء، وأصبح لديها خبرة كبيرة، مشيرة إلى أنها تعلمت أساسيات تلك المهنة، ويمكنها أن تعمل تحت أي ظروف.

 

وقالت آمال خالد سليمان صاحبة الترتيب الثالث: "أتمنى أننا ناخد منحة وندخل كلية الهندسة، خاصة أننا من أوائل الجمهورية في مجالنا، أنا دخلت التعليم الفني علشان أوفر مصاريف الدروس على ماما وأهلى، وأتمنى أمنيتي تتحقق وأقدر أوصل للى أنا عاوزاه ووزارة التعليم العالى يستجيبوا ليه".

 

ومن جانبها، طالبت أمنية خالد محمد الأولى في دبلوم الثانوية الصناعية وزارة التعليم الفني بالسماح لهم بالحصول على منحة للالتحاق بكلية الهندسة وتحقيق أحلامهم حتى لا تضيع أحلامهم بعد كل هذا المجهود والتعب طوال العام الماضى، مشيرة إلى أنها هى من اختارت أن تدخل التعليم الفنى، حتى تتفوق فيه.


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التعليم العالى

كلية الهندسة

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