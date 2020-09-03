اليوم السابع
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أزمة في شركات توزيع الكهرباء بسبب نقص العدادات مسبوقة الدفع

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:46 ص
أزمة في شركات توزيع الكهرباء بسبب نقص العدادات مسبوقة الدفع عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك نقص فى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء نتيجة رفض الوزارة لاستيراد هذه النوعية من العدادات والاعتماد على المنتج المحلى، لافتا إلى أن الفترة الحالية تستوجب تشجيع الصناعة المحلية.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجاح قطاع الكهرباء في مصر يرجع إلى أنه استطاع أن يلبى احتياجات المواطنين من الكهرباء و القضاء على أزمة الانقطاعات و وجود احتياطى يومى بالشبكة القومية يصل إلى 15 ألف ميجا وات،هو نتيجة دعم القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الكهرباء فى مصر، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لديه إصرار على عدم استيراد العداد مسبوق الدفع من الخارج والاعتماد على المصانع المحلية.
 
و تابع المصدر أن نقص العدادات مسبوقة الدفع من أهم أسباب تأخر البدء في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة و العشوائية ، موكدا أن قرار  مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل ، جاء استجابة لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات علاوة على إعطاء مهلة لمصنعى العدادات من الانتهاء من تجهيز كميات كبيرة من العدادات.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ومحمد شاكر

العداد مسبوق الدفع

العداد الكودى مسبوق الدفع

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