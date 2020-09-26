اليوم السابع
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رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية ترشيد الدعم وليس رفعه

السبت، 26 سبتمبر 2020 06:02 م
رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية ترشيد الدعم وليس رفعه رئيس وزراء السودان حمدوك
أ ش أ

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أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، أهمية ترشيد الدعم وليس رفعه، وذلك بالتوافق مع الحاضنة السياسية للحكومة ممثلة في قوى "الحرية والتغيير"، موضحا أنه يجب الإبقاء على دعم سلع أساسية.
 
وقال حمدوك - في جلسة خُصصت لمناقشة عمل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي القومي - إن قرار تغيير العملة المحلية "مسألة فنية"، وذلك ردا على مطالبة مشاركين في الجلسة برفع الدعم السلعي، وتغيير العملة.
 
وأوضح حمدوك أن أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة، هو إنشاء المحفظة التمویلیة التجاریة لتوفیر السلع الاستراتیجیة، وإجازة الخطة الإسعافیة لمیناء بورتسودان، مشددا على أهمية المحفظة ودورها في توفير العملة الأجنبية.
 
وعُرضت - خلال الجلسة - ورقة قدمتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، تضمنت إنجازاتها، وأشارت إلى أنه تم إنشاء قرية للصادرات تحت إشراف وتنفیذ ھیئة الجمارك، كما تم تكوین قوى مشتركة لمكافحة تھریب السلع الاستراتیجیة.
 
كما أقرت اللجنة جملة من القرارات بشأن مكافحة التھریب عبر مطار الخرطوم، منھا التغیر الدوري لكافة العناصر والجھات العاملة بمطار الخرطوم، وتقلیص عدد حاملي بطاقات الدخول من 15 ألفا إلى 7 آلاف كمرحلة أولى.

رئيس وزراء السودان

السودان

ترشيد الدعم

رفع الدعم

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