10 معلومات عن محاكمة ممدوح حمزة فى "التحريض على العنف".. بعد حجزها للحكم

كتب إيهاب المهندس

اقتربت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين محكمة طرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهماه بالتحريض على العنف.

1 ـ قدم المتهم كهارب فى الدعوى.

2 ـ محكمة الجنايات نظرت 7 جلسات فى الدعوى.

3 ـ فى 11 مايو تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم.

4 ـ حضر دفاع المتهم بتوكيل عنه، ولكن المحكمة أمرت حضور المتهم بشخصه

5 ـ فى 6 يونيو 2020، حضرت شقيقه المتهم، وأكدت أن شقيقها لم يكن هاربا وكان لديه اشتباه بالإصابة بفيروس كورنا.

6 ـ المحامى سمير صبرى، أكد قيام المتهم بنشر عبارات تحريضية لأهالى الوراق ضد قوات الأمن، ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال.

7 ـ الصحفية أمل غريب وقالت فى شهادتها أن ممدوح حمزة تعامل مركز هينز الحقوقى المشبوه والذى يموله عزمى بشارة مستشار أمير قطر.

8ـ محكمة الجنايات تقرر إدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر

9 ـ فى 20 سبتمبر المحكمة تحجز الدعوى لجلسة 26 أكتوبر للحكم.

10ـ عقدت جلسات المحكامة بمجمع محاكم طرة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.