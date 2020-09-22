وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى: إذا فشلت المفاوضات مع تركيا سنلجأ للعدل الدولية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى، ميليتاديس فارفيتسيوتس، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي متماسكون وداعمون لموقف قبرص واليونان للحفاظ على حدوهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى: "قررنا خوض مفاوضات مع تركيا وإن فشلت سنلجأ لمحكمة العدل الدولية"، متابعا: "سنتوجه لمحكمة العدل الدولية ومستعدون للدفاع عن حدودنا".

وأوضح وزير الشئون الأوروبية ​اليوناني أن الحوار مع تركيا يجب أن يناقش فقط تحديد مناطق النفوذ البحرية، مستطردا: "لدينا جيش للدفاع عن جزرنا والتصدى للاستفزازات التركية، وسندافع عن حدودنا ولا نقبل بأى تهديدات".