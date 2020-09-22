اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى: إذا فشلت المفاوضات مع تركيا سنلجأ للعدل الدولية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:21 م
وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى: إذا فشلت المفاوضات مع تركيا سنلجأ للعدل الدولية الجيش اليونانى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى، ميليتاديس فارفيتسيوتس، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي متماسكون وداعمون لموقف قبرص واليونان للحفاظ على حدوهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وأضاف وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى: "قررنا خوض مفاوضات مع تركيا وإن فشلت سنلجأ لمحكمة العدل الدولية"، متابعا: "سنتوجه لمحكمة العدل الدولية ومستعدون للدفاع عن حدودنا".

 

وأوضح وزير الشئون الأوروبية ​اليوناني أن الحوار مع تركيا يجب أن يناقش فقط تحديد مناطق النفوذ البحرية، مستطردا: "لدينا جيش للدفاع عن جزرنا والتصدى للاستفزازات التركية، وسندافع عن حدودنا ولا نقبل بأى تهديدات".


اليونان

تركيا

قبرص

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا حول العالم.. السعودية تسجل 30 حالة وفاة و552 إصابة جديدة وقطر تسجل 313 إصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافى 226 حالة.. وارتفاع حالات الإصابة فى كندا بنسبة 75% خلال سبتمبر.. واليونان تسجل 346 إصابة و8 وفيات

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:05 م

اليونان تسجل 346 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:41 م

رئيسة اليونان تعلن استئناف المفاوضات القبرصية يتطلب إنهاء التوتر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:19 م

اليونان تعتقل 6 أفغان متهمين بإشعال الحريق الذي نشب في مخيم موريا للاجئين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة