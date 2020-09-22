وزير الشئون الأوروبية ​اليونانى: إذا فشلت المفاوضات مع تركيا سنلجأ للعدل الدولية

قال وزير الشئون الأوروبية اليونانى، ميليتاديس فارفيتسيوتس، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي متماسكون وداعمون لموقف قبرص واليونان للحفاظ على حدوهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وأضاف وزير الشئون الأوروبية اليونانى: "قررنا خوض مفاوضات مع تركيا وإن فشلت سنلجأ لمحكمة العدل الدولية"، متابعا: "سنتوجه لمحكمة العدل الدولية ومستعدون للدفاع عن حدودنا".
وأوضح وزير الشئون الأوروبية اليوناني أن الحوار مع تركيا يجب أن يناقش فقط تحديد مناطق النفوذ البحرية، مستطردا: "لدينا جيش للدفاع عن جزرنا والتصدى للاستفزازات التركية، وسندافع عن حدودنا ولا نقبل بأى تهديدات".
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