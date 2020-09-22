هيدى تتحدث عن أسباب حدوث فجوة بين الأجيال السابقة والحالية

كتب أحمد عرفة

قالت الفنانة هيدى، إن الفجوة بين الأجيال الحالية والأجيال الماضية أصبحت كبيرة للغاية، موضحة أن الفجوة الآن أصبحت بين الأخ والأخت، لافتة إلى ضرورة أن تسعى الأجيال القديمة أن تواكب الأجيال الجديدة.

وأضافت الفنانة هيدى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناةon : نحن كأجيال قديمة لن نتطور في التكنولوجية التطور السريع ولن نصل إلى نفس مستوى الجيل الحالي، ولن نصل إلى مستواهم اللغوى، ولكن نستطيع أن نشتغل على أنفسنا ونعمل شيء من التوازن مع الأجيال الجديدة من خلال زيادة القراءة وخبرتنا الشخصية وتطورنا الشخصى ونمونها على المستوى العقلى والفكرى.

ولفتت الفنانة هيدى، إلى أن المرأة تتحدث بشكل أسرع من الرجل لأن الرجل لا يمكنه أن يتكلم ويفكر في نفس الوقت على عكس المرأة.

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.