ندب 22 مستشارا للعمل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.. اعرف الأسماء

كتب محمد أبو عوض

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، على حركة ندب المستشارين للعمل بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية للعام القضائي الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء 22 من المستشارين المرشحين للعمل بالمحكمة الاقتصادية، من المحاكم المختلفة ومن بينهم القضاة المُرشحون من استئناف القاهرة وهم كما يلي:

1. المستشار أكرم عمر عبد الباقي صديق

2. المستشار طارق على عبد الشكور

3. المستشار عاطف محمد أحمد محمد السيسي

4. المستشار محمد عبد الرؤوف محمد غانم

5. المستشار هشام جابر بشير محمد

6. المستشار تامر محمد سامي سيد عبده محمد

كما تم ندب 5 من رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئتين "أ ، ب" إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وهم كما يلى:

1. المستشار دكتور عمر حسن مرسى السيد من محكمة طنطا الاقتصادية

2. المستشار خالد يحيى محمد أحمد أبو زينة من محكمة طنطا الاقتصادية

3. المستشار مصطفى محمد لطيف مصطفى من محكمة المنصورة الاقتصادية

4. المستشار كريم فواز عيسى عبد المولى من محكمة بنى سويف الاقتصادية

5. المستشار محمد عبد الغفور محمد أحمد من محكمة بنى سويف الاقتصادية

وتم ندب 11 من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وهم كالتالي:

1. المستشار أشرف ماهر قلادة من محكمة 6 أكتوبر

2. المستشار حسام الدين الهلباوي إسماعيل من محكمة شمال القاهرة الابتدائية

3. المستشارة إيمان سمير القمري من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

4. المستشار سامر محمود سيف الدين عبد العاطي من محكمة شمال القاهرة الابتدائية

5. المستشار عمرو عبد الرسول محمد طنطاوي من محكمة شمال القاهرة الابتدائية

6. المستشار عمر عادل عبدالله محمد من محكمة شمال القاهرة الابتدائية

7. المستشار باهر سعد صديق من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

8. المستشار محمد طوسون عمر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

9. المستشار هشام أسامة قمر الدولة من محكمة حلوان الابتدائية

10. المستشار أحمد محمد أحمد محمد أبو الليل من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

11. شادى محمود متولى موسى من محكمة القاهرة الجديدة

واعتمد المجلس الأعلى للقضاء الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام الجديد 2020 -2021، فقد وصل لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قامت الأمانة العامة للمجلس على مراجعته، لتكتمل بذلك الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة، والجزء الثالث من الحركة القضائية، يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2020 –2021، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.