مطار القاهرة يستقبل 13 رحلة دولية قادمة من أوروبا والخليج

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء 13 رحلة دولية قادمة من عدة جهات مختلفة وعلى متنها 2096 راكبًا.

وحسب مصادر بالمطار قالت إن صالات الوصول بالمبانى المختلفة لمطار القاهرة استقبلت مساء اليوم 13 رحلة قادمة من عدة جهات مختلفة منها جدة ودبى ومسقط والشارقة والرياض وروما وميلانو وفيينا والدمام واسطنبول وبيروت.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

كما قام قام جميع الركاب من كل الجنسيات بإظهار تحاليل الـPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا ولم يمض عليه 72 ساعة تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة