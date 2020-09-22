محافظ الدقهلية يتفقد الصناديق المتحركة لجمع القمامة وتنظيف الشوارع.. صور

الدقهلية – شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صناديق متحركة لجمع القمامة وكنس ونظافة الشوارع والميادين تيسيرا على عمال النظافة لممارسة عملهم، والتى قدمها المجتمع المدنى بالدقهلية لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، وأكد المحافظ حرصه الدائم على دعم وتشجيع كافة مساهمات المجتمع المدنى بالدقهلية للمشاركة مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، موجها الشكر والتقدير لكافه المساهمات من قبل أبناء الدقهلية والتى تساهم مع الدولة فى تقديم خدمة متميزة لمواطنى المحافظة.

وفى ذات السياق، وجه محافظ الدقهلية إلى توزيع الصناديق المشار إليها على عمال النظافة العاملين بنطاق الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة وذلك فى شوارع الجيش وسعد زغلول وقناة السويس.

وأشار المحافظ لاستمرار سعى المحافظة بكامل أجهزتها فى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعيه تخفيفا للعبئ عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.