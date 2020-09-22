اليوم السابع
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غادة والى تبحث مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك مراقبة الحدود وغسل الأموال

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:52 م
غادة والى تبحث مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك مراقبة الحدود وغسل الأموال غادة والى مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك
ريهام عبد الله

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استقبلت غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بيسيرا تركوفيتش، وزيرة خارجية البوسنة والهرسك.

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يسعدني أن أرحب بوزير خارجية البوسنة والهرسك بيسيرا تركوفيتش، ملتزمون بالعمل عن كثب مع الحكومات لمعالجة مراقبة الحدود، والأسلحة النارية غير المشروعة، والمخدرات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

غادة والى
غادة والى

وفى سياق آخر، شاركت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فى حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان، حيث أعربت عن سعادتها بتلك المشاركة، موجهة الشكر لليابان، حيث نشرت صورة عبر حسابها على "تويتر"، من الاجتماع، وعلقت: "شرفت بالمشاركة في حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان.


غادة والى

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