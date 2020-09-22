عودة تدريجية للعمرة واستمرار تحذير الفيضان بموجز خدمات تليفزيون اليوم السابع

كتب محمود حسن

بث تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم موجزا لأهم أخبار الخدمات، أعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد. وبدأ الموجز من خبره الرئيسي، حيث يختتم اليوم الثلاثاء، مكتب التنسيق أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك في تمام السابعة مساء، حيث قررت وزارة التعليم العالى مد باب التسجيل والذى كان مقررا إغلاقه أمس الإثنين.

نسرين فؤاد



ومن أخبار التعليم قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة الانتظار 3 أشهر على الأقل من أجل حل أزمة المصروفات الدراسية. وأضاف شوقي أن أولياء الأمور طالبوا بتأجيل أقساط المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل بعد مطالبة المدارس الخاصة بالسداد المبكر لها. وطالب الوزير من أولياء الأمور سداد المصروفات، فيما تعكف الوزارة على خطة لهيكلة المدارس الخاصة.



وتشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح غد الأربعاء، المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها –الالف مسكن –الهايكستب – النزهة الجديدة".



وفى القليوبية أعلنت شركة مياه الشرب انقطاع خدماتها عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء وحتى الخامسة فجر غد الأربعاء.





ووفرت هيئة النقل العام بالقاهرة عددا من الخطوط التى تخدم معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، الذى تنظمه وزارة التموين التجارة الداخلية، بتخفيضات لا تقل عن 20%، بالإضافة إلى الخطوط التي تمر على مركز القاهرة للمؤتمرات، ولمعرفة هذه الخطوط وطرق الانتقال إلى المعرض الذى يهم العديد من أولياء الأمور، يمكنهم مطالعة موقعنا الإلكتروني دوما.

وتوزع وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، 13 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات القليوبية، الشرقية، المنوفية، المنيا، وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 729 ألف كيلو من اللحوم.





وقال مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الرى، إن الدولة المصرية وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفيضانات المتوقعة والتى يمكن لها أن تؤثر على أراضى طرح النهر، التى يستخدمها بعض المواطنين، مشيرة إلى إطلاقها إنذارا مبكر خوفاً من وقع خسائر اقتصادية على المواطنين. وأنها أعدت خرائط للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب المياه بنهر النيل وتم التنبيه على أصحاب المزارع السمكية أو المزارعين الواقعين بهذه المناطق، مشيرة إلى أن الانذار مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر.

وفي خبر يهم الملايين المتعطشين لبيت الله الحرام، أصدرت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، تفاصيلا جديدة حول كيفية العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة على مدار العام، والتي تم تعليقها منذ سبعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الحج محمد بن طاهر إن المملكة ستطلق تطبيقا عبر الإنترنت يسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والزوار بتقديم طلب وحجز وقت وتاريخ محددين يمكنهم فيه أداء العمرة لتجنب الازدحام والمحافظة على إرشادات التباعد الاجتماعي.



وتراجعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية أمس الإثنين في مصر بقيمة 12 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 833 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً فيما سجل عيار 18 سعر 714 جنيها.



وأخيرا من أخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى، ويكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، كما يشهد جنوب سيناء طقسا شديد الحرارة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

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انتهى موجز أخبار الخدمات، قدمناه لكم من تليفزيون اليوم السابع، أعده محمود حسن، وقدمته لحضراتكم نسرين فؤاد.