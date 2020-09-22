صرف سلع تموينية بـ37.8 مليون جنيه وتحرير 515 محضرا ومخالفة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر فقد تم خلال الـ20 يوماً الماضية من شهر سبتمبر الجارى، صرف سلع تموينية بمبلغ 37.8 مليون جنيه بنسبة 88% من إجمالي قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.51 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس لعدد 72852 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 54.3 مليون رغيف خبز بلدي بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف 2.72 مليون رغيف / يوم، وصرف 2875 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم تحرير عدد 515 محضرا ومخالفة تموينية ضد المخابز والمحلات التجارية والأنشطة الأخرى المخالفة للقوانين والقرارات الوزارية التموينية، حيث كان من أبرز القضايا والاحراز المضبوطة ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وضبط مخابز تصرفت في أرصدة الدقيق كمية قدرها 1.5 طن من الأرصدة الاستراتيجية بالمخابز، وضبط 100 كيلو دهن حيواني ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط 5 جراكن زيت طعام زنة الواحد 15 كيلو مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير، و12 علية مش قريش زنة العبوة 500 جرام منتهية الصلاحية، وضبط 212 علبة حلاوة طحينية بدون فواتير ومجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص.

كما تم ضبط 1200 قطعة لوليتا (20 ) كرتونة منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص، وضبط عدد 250 عبوة لحام كاوتش مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات+ 50 كاوتش داخلي مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، ومن جهة أخرى تتوفر جميع المواد البترولية والبوتاجاز بالمحافظة دون أي مشكلات، حيث تتابع مديرية التموين بالأقصر حالة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بالاسواق.











