رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد استعدادات استقبال موسم الشتاء بالمدينة

كتب أحمد حسن

تزويد محطات الصرف بـ5 طلمبات لاستيعاب المياه الزائدة إنشاء 500 غرفة تصريف مياه أمطار جديدة موزعة على أحياء المدينة قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات المرافق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة الاستعدادات المختلفة لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يتطلبه من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية من هطول الأمطار الغزيرة أو السيول.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم تزويد محطات الصرف بـ 4 طلمبات بقيمة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه لاستيعاب صرف المياه الزائدة ببيارات محطات الصرف، كما تم زيادة ارتفاع منسوب بيارات الصرف لاستيعاب أكثر كميات من المياه، وكذا تنفيذ 500 غرفة صرف مياه أمطار جديدة موزعة على أحياء المدينة المختلفة.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، استكمال أعمال التطهير والنظافة الدورية لجميع غرف الصرف الصحي وغرف الأمطار، والاستعداد الدائم بجميع المعدات اللازمة، والتأكد من عمل المولدات الكهربائية بالمحطات.

وناشد المهندس عمار مندور، سكان المدينة بعمل الاحتياطات اللازمة وعدم ترك أى مهملات على أسطح المباني، لعدم تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للأضرار في أوقات العواصف المتوقعة.