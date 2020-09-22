"حياة كريمة" توفر الخدمة الطبية لـ مليوني مواطن بالمجان.. اعرف التفاصيل

مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، كانت بهدف العيش الكريم والحصول على الخدمة بكرامة إنسانية، وشملت كل المجالات، منها القطاع الصحى، حيث تستمر وزارة الصحة والسكان فى إطلاق القوافل الطبية فى 27 محافظة، لتوفير الرعاية الصحية بالمجان. وتسعى المبادرة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، فى سلسلة من التخصصات الطبية، منها (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الآشعة والتحاليل الطبية).

وتوفر المبادرة فى القوافل الطبية التي تطلقها في كل المحافظات، صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ووفرت المبادرة الخدمة الطبية فى المناطق المحرومة والنائية من خلال العيادات المتنقلة حيث انتفع بعا ما يقرب من مليوني مواطن حتى الان تم احالة عدد كبير منهم لمراكز الفحص والعلاج الكامل بالمجان كما تم توفير العلاج الدوائى والجراحى على نفقة التامين والعلاج على نفقة الدولة.