حصاد الوزارات.. وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب النيل

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم كما يلى:

وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب المياه واتخاذ إجراء بشأنها

وزيرة الهجرة تجيب على استفسارات بشأن آليات تصويت الناخبين خارج مصر

البعثة الطبية المصرية فى السودان تجرى الكشف على أكثر من 14 ألف حالة

وزارة التموين تعلن انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى بعد مشاركة 3020 محلا

الأوقاف تعلن توزيع 104 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة الأسبوع المقبل