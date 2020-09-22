اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب النيل

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:04 م
حصاد الوزارات.. وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب النيل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم كما يلى:
 
 

وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب المياه واتخاذ إجراء بشأنها

وزيرة الهجرة تجيب على استفسارات بشأن آليات تصويت الناخبين خارج مصر

البعثة الطبية المصرية فى السودان تجرى الكشف على أكثر من 14 ألف حالة

وزارة التموين تعلن انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى بعد مشاركة 3020 محلا

الأوقاف تعلن توزيع 104 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة الأسبوع المقبل

 


وزير الرى

حصاد الوزارات

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

الصحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة