وتضم البعثة أطباء متخصصين في طب الأطفال والباطنة والرمد، إضافة إلى مسعفين وخبراء في مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى عدة فرق.

وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان اليوم الثلاثاء، إنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبي يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التي تستخدم في الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأوضح سليمان أن عدد الحالات التي أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها، حتى مساء أمس، بلغ 14 ألفا و 490 حالة، منها 7045 باطنة و 6482 حالة أطفال، و 963 رمد.

وأوضح أن الفريق الوقائي لمكافحة ناقلات الأمراض قام بمسح وتطهير نحو 728 ألفا و 605 أمتار مربعة، في المناطق التي شملها نطاق عمله.