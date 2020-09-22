التضامن تستقبل الراغبين فى دورة "مودة" للمقبلين على الزواج

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى فى استقبال الشباب والفتيات لتقديم فعاليات التدريبات الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، كما سيبدأ المشروع العام القادم فى تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءاً من العام الدراسي القادم استناداً لموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلى ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع والتى تم خلالها تنفيذ دليل مودة على (90 ألف) طالب وطالبة فى خمس جامعات مصرية.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد افتتحت أول برنامج تدريبى للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسرى وتعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

جدير بالذكر، أن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" استمر فى تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتى الفيوم والمنيا بالتوازى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الأيام الماضية واستهدفت المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهى (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.