اليوم السابع
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جامعة القاهرة توقع بروتوكول مع وزارة الخارجية للتوسع فى الإعداد العلمى الدبلوماسيين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:56 م
جامعة القاهرة توقع بروتوكول مع وزارة الخارجية للتوسع فى الإعداد العلمى الدبلوماسيين جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع وزارة الخارجية
كتب محمد صبحى

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وقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بروتوكول تعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، فى المجالات العلمية والأكاديمية والتطبيقية المشتركة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة  تستهدف التوسع فى المساهمة الفعالة في الإعداد العلمي للدبلوماسيين، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع المؤسسات الكبرى فى الدولة لرفع الكفاءة والتأهيل الأكاديمى ومنح الدرجات العلمية العليا.
 
وأوضح الدكتور الخشت، أن بروتوكول التعاون يتضمن إعداد الدراسات الأكاديمية العليا ومنح درجة الماجستير الأكاديمي للدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية في المجالات التي يحددها الطرفان.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن بروتوكول التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية يتضمن تنظيم وعقد البرامج والدورات التدريبية والبحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الأساتذة والخبراء في جميع الأنشطة البحثية والتدريبية، والتعاون في تنظيم وإقامة الفاعليات والمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية.
 
حضر توقيع الاتفاقية نواب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومن معهد الدراسات الدبلوماسية السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد، والسيد الوزير المفوض شريف إسماعيل نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.
 
 
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محمد الخشت

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كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

اخبار مصر

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