اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:57 م
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بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى..

جامعة الأقصر تواصل استقبال طلبات التقديم للدبلومات التربوية حتى نهاية أكتوبر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:22 م
جامعة الأقصر تواصل استقبال طلبات التقديم للدبلومات التربوية حتى نهاية أكتوبر الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تواصل لليوم السابع علي التوالي استقبال طلبات التقديم للدبلومات التربويه بالأقصر، وذلك بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، حيث إنه تم فتح باب القيد للدبلومات التربويه بالأقصر ابتداء من 16 سبتمبر 2020 وسوف يستمر حتى 31 أكتوبر 2020.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، على أنه سيتم التسجيل إلكترونياً عبر الرابط التالي :  https://www.svu.edu.eg/ar/، ويتم طباعة استمارة البيانات الشخصية والإقرار من الموقع وتقديمهما مع أصل المستندات بمقر الدراسات العليا التربوية بكلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر، وذلك للدبلومات ( العامة - المهنية - الخاصة).

وكانت جامعة الأقصر، استقبلت خلال الأيام الماضية، طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020 في أول أيامها، حيث تابع الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، بمتابعة سير عملية التنسيق ميدانياً، حيث قام بالمرور علي المعامل الأربعة بالكليات والإدارة المركزية للجامعة.

وفي نفس السياق، شدد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتذليل كافة العقبات أمام أي طالب، وجدير بالذكر أن جامعة الأقصر قامت بأتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء عملية التنسيق، وذلك استعداداً لعملية التنسيق بمراحلها الثلاثة لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م، كما قامت الجامعة بتوفير عدد 75 جهاز حاسب آلي بإمكانيات عالية المستوى تم توزيعها علي المعامل الأربعة التي خصصتها الجامعة لعملية التنسيق وهي : (1معمل بكلية الفنون الجميلة – 2معمل بكلية الحاسبات والمعلومات – 1معمل بالإدارة المركزية للجامعة) التي تستقبل الطلاب، كما تم توفير  عدد من المختصين والفنيين لمساعدة الطلاب.


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