جامعة أسوان تترقب إضافة كليتى طب الأسنان والسياحة والفنادق "صور"

أسوان – صلاح المسن

أحرزت جامعة أسوان مراكز متميزة عالمياً ومحلياً وآخرها حصول جامعة أسوان على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطانى 2021 على الجامعات المصرية والمركز من 500-401 على مستوى العالم وذلك للعام الثانى على التوالي

ومن المقرر إضافة كليتى طب الأسنان والسياحة والفنادق لتضم جامعة أسوان 21 كلية ومعهد وكما تضم جامعة أسوان أقسام متميزة منها قسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان والذى يعد الأول على مستوى جامعات الصعيد وكما تستعد الجامعة للمشاركة بالملتقى الافتراضى الأول للتوظيف للجامعات المصرية من خلال المركز الجامعى للتطوير المهني، وتقوم جامعة أسوان بدور ريادى فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة صحيا واجتماعيا وعلميا.

من جهته أشاد اللواء أشرف عطية بدور جامعة أسوان الحيوى والهام فى دعم الخطة التنموية للمحافظة وخاصة فى مجالات التحول الرقمى والهوية البصرية والاستشارات الهندسية وغيرها.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن دخول جامعة أسوان فى التصنيف العالمى جاء نتيجة ما تقوم به الجامعة حالياً من جهود لجذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية الشقيقة وتطوير البنية التحتية للبحث العلمى من خلال تجديد المعامل والأجهزة الحديثة، بجانب الاهتمام بتوقيع شراكات وبروتوكولات مع الجامعات العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه وفقا لتصنيف التايمز جاءت جامعة أسوان فى الترتيب من 401 إلى 500 وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية والعاشر عالميا . ويأتى ذلك حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية فى مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدى علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أن لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات قامت بتفقد معامل كلية الطب البشرى وأشادت اللجنة بمنشآت جامعة أسوان بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة وقامت اللجنة بتفقد معامل كلية العلوم جامعة أسوان بالحرم الجامعى بصحاري.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن كلية الأسنان مقرها بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة وتضم 12 قسم ما بين أكاديمى واكلينكى على أن تكون مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات وسنة امتياز حيث استهدفت زيارة أن لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات الوقوف على إمكانيات كلية طب الأسنان بجامعة أسوان البشرية والانشائية والفنية والمادية تمهيدا لبدء الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة أسوان حتى تكتمل المنظومة الطبية والتعليمية بالقطاع الصحى بمحافظة أسوان خدمة لأبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد .