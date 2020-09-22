تعرف على موعد المقابلات الشخصية بالمدرسة المصرية اليابانية فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد عن بدء موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة اليابانية بالخارجة، الذين تم قبولهم مبدئيًا حيث تقرر عقد المقابلات الشخصية للتلاميذ يوم الثلاثاء الموافق ۲۹ من سبتمبر الجارى 2020 م .

وقال الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالمحافظة أن المقابلات تجرى وفقًا للشروط الآتية. : -

• يكون دخول المدرسة وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء من ناحية السلامة الصحية ولبس الكمامات للتلميذ وولى أمره حيث لا يسمح بدخول المدرسة بدون ذلك .

• حضور الأب والأم ولا يسمح بدخول مرافقين أكثر من ذلك مع كل تلميذ .

• الالتزام بالتباعد الاجتماعى أثناء المقابلات وعدم السلام باليد أو تبادل الأحضان والقبلات بين السادة أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة .

• نرجو من جميع أولياء الأمور الموقرين الالتزام بالمواعيد المحددة , حيث انه سوف يتم ترك الأسماء على بوابة المدرسة مع أفراد الأمن ولن يسمح بالدخول قبل المواعيد المحددة بربع ساعة فقط .

• يجب الالتزام بوجود إیمیل شخصى يعمل مع ولى الأمر حتى يتم تسجيله والاستفادة منه .

إحضار جميع المستندات الأصل للتلميذ وهى كالأتى : -

1- أصل شهادة ميلاد الرقم قومى + صورة

2- أصل الرقم القومى للأب والأم + صورة .

3- إحضار ملف بلاستيك بكبسونة .

4- عدد 8 صور شخصية حديثة للتلميذ .

5- البطاقة الصحية للتطعيمات للتلميذ وعليها طوابع التأمين الصحى حتى عام ۲۰۲۰م .

6- إحضار القلم الخاص بولى الأمر للتوقيع على ما يلزم من أوراق .

على أن تبدأ المقابلات الشخصية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 29 / 9 / 2020 م *فى حالة عدم حضور المقابلة الشخصية يعتبر تنازل عن التقديم للمدرسة.